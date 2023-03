Kohe seal samas ligidal kai ääres seisab aga jaht Basra Briis – luksusalus, mille on ujumisbasseinid ja kunagi oli ka raketiheitja. Erinevalt Al-Mansurist on see osalistelt avatud uudishimulikele külalistele, kes soovivad heita pilku sõjast räsitud riigi minevikust pärit jäänukile. Aluse sisemus on justkui ajakapsel, kus on säilinud kõik kuldsed kaunistused, mis ilmestasid ka hirmuvalitseja teisi valdusi.