BBC kommentaator: on väga ebatõenäoline, et Putin reisib kohta, kus ta võidakse vahistada

«Põhiline asi on see, et ICC otsustas keskenduda president Putinile. Kohus võinuks otsustada keskenduda paljudele teistele Vene poole sõjalistele juhtidele, kes on pommitanud koole, haiglaid ja elamupiirkondi – kõik need on asjad, mida on nimetatud sõjakuritegudeks,» leidis James Landale, kes töötab praegu BBC-le Kiievist.

«Selle asemel otsustas kohus keskenduda laste küüditamisele, mida loetakse sõjakuriteoks, ning spetsiifiliselt Maria Lvova-Belova, Venemaa laste õiguste voliniku, ja Putini vastutusele,» märkis Landale.

«Kohus ütleb, et põhjus, miks ta nende orderitega praegu avalikkuse ette tuli, on see, et need kuritööd jätkuvad praegu. Nii käitudes üritab kohus ära hoida edasiste kuritegude toimepanekut. Seda, kas ta on selles edukas, saab näha,» jätkas Landale. «See on rahvusvahelise kogukonna märguanne, et see, mis Ukrainas toimub, läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega.»

«Kui kohus paneb Putini vastutama, on väga ebatõenäoline, et ta reisib kohta, kus ta võidakse vahistada,» lisas Landale.

BBC õigusasjade kommentaator Joshua Rozenberg leidis, et teatud määral on see vahistamisorder küll sümboolne, aga samas siiski saadab ka sõnumi. See sõnum ütleb Rozenbergi sõnul, et Putin võib küll täna riigipea olla, kuid tulevikus ei pruugi, ja mingil hetkel saab õigusemõistmine ta kätte.

Rozenbergi sõnul võib sellel orderil olla diplomaatiline mõju ka teistele riikidele, kes siiani on olnud kahevahel. Ta märkis, et ega ju ka ei tea, millised orderid veel ootel on, aga pole veel avalikuks tehtud.