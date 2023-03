Kreeka tagandas rongikatastroofi protestide järel politseiülema

Tagandamise põhjust ei avaldatud, kuid politsei tegutsemine meeleavaldustel pärast 28. veebruaril 57 ohvrit nõudnud rongiõnnetust on pälvinud teravat kriitikat.

«Uue politseiülema ametisse nimetamise eesmärk on viia sisse kodanike turvalisust puudutavate kaasaegsete politsei tegevuskavade positiivsem ja tõhusam rakendamine,» teatas peaministri büroo.

Rongiõnnetus on põhjustanud nädalaid kestnud protestilaine ja avaldanud survet peaminister Kyriákos Mitsotákise konservatiivsele valitsusele enne maikuiseid valimisi.

Õnnetusega seotud jaamaülemale ja veel kolmele raudteeametnikule on esitatud süüdistused, mis võivad kaasa tuua eluaegse vanglakaristuse.

Raudtee ametiühingud on aga juba kaua probleemide eest hoiatanud, märkides, et raudteevõrk on alarahastatud, alamehitatud ja kulukärbete tõttu ohtlikuks muutunud.