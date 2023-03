Itaalias avaldatakse meelt samasooliste vanemate õiguste piiramise vastu

Selle asemel on kohtud teinud lapsendamise kohta otsuseid juhtumipõhiselt, ehkki osa omavalitsusi on otsustanud lubada seda ühepoolselt.

Milanos on lubatud registreerida samasooliste paaride lapsi, kes on sündinud välismaal surrogaatluse kaudu, mis on Itaalias ebaseaduslik, või kunstliku viljastamise abil, mis on riigis lubatud vaid heteroseksuaalsetele paaridele.