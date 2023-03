Putin tegi annekteerimise aastapäeval üllatusvisiidi Krimmi

Razvožajev kirjutas sõnumirakenduses Telegram, et Putinit oodati videolingi kaudu avama laste kunstikooli.

«Aga Vladimir Vladimirovitš tuli isiklikult. Ise. Roolis. Sest sellisel ajaloolisel päeval on president alati koos Sevastopoli ja Sevastopoli rahvaga,» seletas ta.

President Volodõmõr Zelenskõi ütles jaanuaris Davosi foorumil esinedes, et Ukraina eesmärk on Krimm, «meie maa» tagasi võtta. Moskva on keeldunud seda teemat võimalikesse rahuläbirääkimistesse kaasamast.