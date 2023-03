Politico: NATO püüab kiirendada jõupingutusi idatiiva tugevdamiseks

See samm on mõeldud peatama Venemaa sõja laiendamist Ukrainast väljapoole.

Kuid, et see teostuks, peab NATO veenma üksikuid riike pakkuma erinevaid elemente: sõdureid, väljaõpet, paremat taristut – ja mis kõige olulisem, suures koguses kalleid relvi, varustust ja laskemoona.

Märgitakse, et arvestades mõne riigi muret enda relvavarude pärast, aga samuti Ukraina tungivat vajadust suure hulga laskemoona järele, on oht, et mitte kõik NATO liitlased ei täida oma lubadust ega panusta piisavalt alliansi uude plaani idaserva tugevdamiseks.

«Kui pole kedagi, kes ütleb kõigile, mida ühisele einele kaasa tuua, siis kõik toovad kartulikrõpse, sest kartulikrõpsud on odavad, neid on lihtne hankida. Riigid toovad pigem kartulikrõpse,» ütles USA kaitseministri endine abi Euroopa ja NATO poliitika alal James J. Townsend, Jr.

Väljaanne rõhutab, et tegemist on väljakutsega, millega NATO on varem silmitsi seisnud. Eksperdid kardavad, et see võib muutuda alliansi jaoks püsivaks probleemiks, kuna Venemaa sõda Ukraina vastu on veninud teise aastasse. Ajal mil USA ja EL plaanivad soetada rohkem relvi, võtab varude taastamise protsess paratamatult aega.