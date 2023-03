Kasahstanis peetakse ennetähtaegseid parlamendivalimisi

Ligikaudu 12 miljonil valijal on kella 20.00-ni aega hääletada valimistel, millel ka sõltumatud kandidaadid võivad pääseda parlamendi alamkotta, kus praegu on esindatud vaid president Kassõm-Žomart Tokajevile lojaalsete erakondade liikmed.

Tokajev püüab praegusel ajal viia läbi poliitilisi reforme, mis kriitikute sõnul on mõeldud võimu edasiseks koondumiseks enam kui aasta pärast arvukalt ohvreid kaasa toonud meeleavaldusi. Ametlikel andmetel hukkus 238 inimest, kuid kriitikute sõnul on see näitaja tõenäoliselt kõrgem.