Meedia: kell tiksub Šveitsi suurpangale Credit Suisse'ile

Šveitsi kaks suurimat panka on pidanud kogu nädalavahetuse läbirääkimisi, seda valitsuse, keskpanga ja finantsjärelevalve organisatsiooni osalusel.

Ajaleht Financial Times, mis reedel teatas esimesena võimalusest, et Šveitsi suurim pank neelab Credit Suisse'i alla, ütles, et UBS pakub oma rivaali äraostmise eest kuni üks miljard dollarit.

Tehing tähendaks 25 esenti (0,23 Šveitsi franki) Credit Suisse'i aktsia kohta, märkis FT.

Pärast selle nädala ränka langust börsil sulgus Credit Suisse'i aktsiahind reedel 1,86 Šveitsi frangi tasemel, mis tähendab, et panga väärtus on veidi üle 8,7 miljardi dollari.

Bloombergi teatel surub Credit Suisse UBSi pakkumist tagasi, arvates, et see on liiga madal.

Kell aga tiksub ning Šveitsi börs avaneb esmaspäeva hommikul.

Võimud on kutsunud UBSi selleks ajaks kokkuleppele jõudma, et rahustada investoreid ja vältida paanikat turgudel.

Sellise suurusjärgu ühinemine võtab tavaliselt aega mitu kuud, UBSil on aega vaid mõni päev.

Šveitsi võimud tundsid, et neil ei olnud teist valikut, kui avaldada UBSile survet, kuna Šveitsi enda tähtsamad majandus- ja finantspartnerid on avaldanud tohutut survet, kartes enda finantskeskuste tuleviku pärast, kirjutas ajaleht Bild.

«Kui aktsiaturg esmaspäeval avaneb, võib Credit Suisse olla juba minevik,» kirjutas tabloid.

Credit Suisse, keskpank SNB ja Šveitsi finantsjärelevalve organisatsioon FINMA keeldusid andma läbirääkimiste kohta kommentaare.

Ajaleht Sonntags Zeitung nimetas ühinemist «sajandi tehinguks».

Sarnaselt UBSile on Credit Suisse üks 30 kogu maailma pangast, mida peetakse ülemaailmselt süsteemselt tähtsaks pangaks ehk neil on sedavõrd suur tähtsus rahvusvahelise pangandusele, et neid peetakse lihtsalt liiga suurteks, et ebaõnnestuda.