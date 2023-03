Talibani juht asub välja juurima kanepi kasvatamist ja onupojapoliitikat

Hibatullah Akhundzada dekreet näeb ette, et ametnikud peaksid asendama riigiametisse palgatud pojad või teised sugulased ja hoiduma sugulaste palkamisest tulevikus, vahendab BBC.

Talibani võimuhaaramise järel 2021. aastal vallandati osa seniseid valitsusametnikke, suur osa põgenes. See aga on toonud kaasa süüdistused valitsuse ebakompetentsuses, mis on moodustatud isiklikele sidemetele tuginedes.