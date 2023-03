Niinistö: Rootsi ei ole haavatav, kui Soome esimesena NATOga ühineb

«Kas me oleksime pidanud keelduma Türgi ratifitseerimispakkumisest? See kõlab veidi hullumeelselt. Oleks olnud üsna raske olukord, kui me oleksime öelnud Ankarale »ei«,» lausus ta.

Niinistö viitas oma reedesele visiidile Ankarasse, kus Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et tema valitsus liigub edasi Soome NATO-taotluse ratifitseerimise suunas, kuid ei ratifitseeri Rootsi taotlust enne, kui vaidlused Ankara ja Stockholmi vahel on lahendatud.

Niinistö ütles, et Soome, Rootsi ja Taani peavad praegu USAga eraldi julgeolekukõnelusi jõudmaks kahepoolsele sõjalisele kokkuleppele nagu selle on varem Washingtoniga sõlminud Norra.

«Ma arvan, et see on suur muutus, peaagu suurem kui NATO-liikmesus,» ütles Niinistö kõneluste kohta. «See tähendab palju, kui meil (Põhjamaadel) on otse- ja üsna sarnane (sõjaline) kokkulepe USAga.»