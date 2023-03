UKRAINA PÄEVIK 19.03: Bahmuti piirkond jääb endiselt kõige kriitilisemaks, kuigi hakkab tunduma, et selle vene okupantide poolt vallutamise tõenäosus enam ei tõuse ja võib-olla on isegi mõnevõrra langemas. Ukrainlased on olnud kaitses üsna edukad. Lahingute aktiivsuse mõttes järgmised piirkonnad on Kreminna ümbrus Luhanski operatiivsuunal ning Avdiivka piirkond.