Minister: Austraalia pole lubanud asuda Taiwani konfliktis USA poolele

Lepingu kriitikute väitel ei anna USA oma Virginia-klassi allveelaevu üle ilma tagatiseta, et need on kättesaadavad võimalikus konfliktis Hiinaga Taiwani üle.

«Tahan teha täiesti selgeks, et alates sellest hetkest, kui esimene Virginia-klassi allveelaev on 2030. aastate algul Austraalia lipu all, on laev Austraalia valitsuse täieliku kontrolli all ning keegi ei eeldagi midagi muud.»