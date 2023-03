Läti täpsuslaskur viidi Ukraina rindelt vigastusega haiglasse

Vabatahtlik plaanib paari päeva pärast rindele naasta, teatas abiorganisatsioon «SOS palīdzība Ukraina armijai».

«24. veebruaril [2022 - toim] tõusin kell kuus hommikul, vaatasin uudiseid ja nägin, et... oh, sõda on alanud. Rebisin oma Läti sõjaväega allkirjastatud lepingu pooleks ja tulin Ukrainasse,» selgitas turvalisuse kaalutlustel anonüümseks jääv sõjaväelane.

Ukrainas on ta üks enim autasustatud Läti sõdureid, kuid ei soovi oma autasudest hooplemise kartuses rääkida. Pealegi pole sõda veel läbi ja paljud teisedki Ukrainas väärivad teenetemärke.

Punarebane tegi Läti sõjaväes sihikindlalt karjääri - alustades noorte kadettide korpuses.

«Kell 8.43 ületasin piiri,» selgitas vabatahtlik, suundudes esialgu Ukraina sõbra aitamise eesmärgil Mariupoli.

«Alguses oli minu motivatsiooniks sõbra päästmine. Siis nägin, mis inimestega toimub - rindepiiril ja selle läheduses, inimeste kodudes,» sõnas snaiper, lisades, et jääb Ukrainasse võitlema sõja lõpuni.

Esimese aasta teenis lätlane Ukraina poolel võitlevas võõrleegionis. Hiljuti vahetas ta üksust ja võitleb Bahmuti lähedal.

Sõdur kirjeldab olukorda pooleldi naljaga, pooleldi tõsiselt: «oh, kõik on normaalne ja ilus. Ootame seal avasüli...Noh, me saame pihta, nemad saavad pihta. Aga venelased saavad rohkem viga, me oleme targemad».

«Tegutsen sõdurite kattevarjuna, jälgin, mis nende ees toimub,» selgitas lätlane, lisades, et Ukraina vägedel on rindel laskemoonast puudus. Täpsuslaskuri arvates võib aktiivne kaevikusõda veel kaua kesta.

«Hea oleks saada rohkem autosid, sealhulgas varuosi,» kirjeldas ta kõige kriitilisemat muret. Lisaks sooviks vabatahtlik täissuuruses Läti lippu.