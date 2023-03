ÜLEVAADE ⟩ Putinil ootab Xi visiidist palju

Xi saabus Moskvasse eile pärastlõunal, kaasas Hiina kõrgeim diplomaat Wang Yi, välisminister Qin Gang ja Kommunistliku Partei esimene sekretär Cai Qi. Kuigi Vene meedias olid levinud teated, et Putin võib Hiina ametivennale Vnukovo lennujaama vastu minna, jäi Vene president siiski oma tavalise lähenemise juurde ja ootas Xi’d Kremlis.

Kõigest neli päeva enne Xi visiiti väljastas Rahvusvaheline Kriminaalkohus Putini suhtes vahistamismääruse, mis tähendab, et Xi kohtus rahvusvaheliselt tagaotsitava isikuga. Kremli sõnul order neile muret ei valmista. «Meie suhtumine selles asjas on rahulik,» märkis Kremli kõneisik Dmitri Peskov Xi saabumise eel, lisades, et president jätkab oma tööga.