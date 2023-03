INTERVJUU ⟩ Saksa erukindral: ükski Euroopa riik pole Ukrainat aidanud rohkem kui meie

Ukrainale ei piisa ainult tankidest, varuosadest ja moonast, vaid nad tuleb tehniliselt keerulisi lääne süsteeme ka kasutama õpetada, ütleb zum Felde.

Eesti soovis Ukrainale saata kobarmoona, aga selleks oleks vaja tootjariigi Saksamaa luba. Te vist ei anna seda?

Me ei saa sellega nõustuda, sest kobarmoona kasutamine on rahvusvahelise õigusega keelatud. Kui Saksamaal on midagi püha, siis see on rahvusvaheline õigus.

Ei saa eitada, et kobarmoonast oleks lahinguväljal teatud olukordades palju kasu. Kuid me ei saa lubada keelatud relvastuse andmist. Ehk kobarmoonast ei maksa juttugi teha, isegi kui teil seda veel on.