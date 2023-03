Venemaa hoiab Soomet pikaajalise gaasilepinguga lõa otsas

Gasum kinnitas Yle'ile, et ettevõte on sõlminud Gazpromiga pikaajalise tarnelepingu enne 2022. aastat ning nimetatud leping kehtib veel mitu aastat.

Gasum: Leping kohustab Soomet maksma

«Leping on nn võta-või-maksa leping, mis on gaasitarnelepingutes tavaline. See tähendab, et Gasum on kohustatud igal aastal maksma teatud koguse veeldatud maagaasi (LNG) eest, sõltumata sellest, kas me saame seda Venemaalt või mitte,» vastas Gasum Yle'ile e-kirja teel.