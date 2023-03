Jaapani peaminister Kishida külastab Ukrainat

Jaapan, mil on territoriaalsed vaidlusküsimused saarte pärast nii Hiina kui Venemaaga, tunneb erilist muret Pekingi ja Moskva lähedaste suhete üle. Venemaa ja Hiina on korraldanud ühiseid sõjalisi õppusi Jaapani rannikuvete lähistel.

Kishida on Jaapani esimene sõjajärgne valitsusjuht, kes on sisenenud sõjatsooni.

Jaapan on andnud Ukrainale abi enam kui seitsme miljardi dollari ulatuses ning võtnud vastu enam kui 2000 sõja eest põgenenud ukrainlast. Samuti on antud ukrainlastele abi majutuse leidmisel ning töökoha ja hariduse alal. Tegu on haruldase sammuga riigilt, mis on tuntud oma jäiga immigratsioonipoliitika poolest.