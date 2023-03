Ukrainlased Läti vabatahtlikele: ärge saatke erksavärvilisi ja sätendavaid maskeerimisvõrke

Ukrainas viibivad sõdurid andsid teada, et mõned vabatahtlike poolt valmistud peitevõrgud on tehtud ebatäpselt. Latgale TV-le kinnitas seda ka üks Läti sõdur Ukrainas, kes soovis jääda anonüümseks. Tema rühm saab aeg-ajalt halva kvaliteediga võrke: kõige tavalisem viga on värvide ja kanga valik, mis ei vasta konkreetsetele ilmastikutingimustele.