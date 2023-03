NATO peasekretär ärgitas liitlasi kaitsekulutusi suurendama

NATO 30 liikmesriiki lubasid pärast Krimmi poolsaare annekteerimist Venemaa poolt 2014. aastal, et suurendavad oma kaitsekulutusi 2024. aastaks kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

«Paljud liitlased on alates Vene invasioonist andnud teada kaitsekulutuste märkimisväärsest suurendamisest,» ütles Stoltenberg pressikonverentsil.

«Nüüd peavad need lubadused muutuma reaalseks rahaks, lepinguteks ja konkreetseks varustuseks, sest kaitsekulutustel tugineb kogu muu meie tegevus.»

Lubadust täitnud riikide arvu languse omistas ta asjaolule, et mitme liitlasriigi majandusel läks oodatust paremini, mistõttu oli nende kaitseeelarve suhtarvudes väiksem.

«Liitlased on alates 2014. aastast kaitsekulutusi suurendanud ja me liigume õiges suunas. Kuid me ei liigu nii kiiresti, kui seda nõuab ohtlik maailm, milles elame,» ütles Stoltenberg.