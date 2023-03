Kohtumiste järel ütles Xi eile teda võõrustanud Vladimir Putiniga peetud pressikonverentsil, et Peking on Ukraina sõjas erapooletul positsioonil ning toetab rahu ja dialoogi.

Xi kordas Hiina varasemat seisukohta, et toetab «Ukraina kriisi» lahendamiseks rahukõneluste algatamist ning et Hiina on alati võtnud konflikti suhtes «objektiivse ja õiglase» positsiooni.