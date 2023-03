Stoltenberg sõnas eilsel pressikonverentsil Brüsselis, mis oli tegelikult korraldatud tema tänavuse aastaraporti tutvustamiseks, et tal on mandaat NUC kokku kutsuda.

Ministrite tasemel kogunes NUC viimati aastal 2017. Pärast seda pole NATO ja Ukraina valitsus selle egiidi all kohtuda saanud, sest Ungari on väljendanud vastuseisu sellele, et neid üritusi korraldataks kõrgemal kui suursaadikute tasemel.