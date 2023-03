Rootsi parlament hääletab NATO liikmesuse üle

NATO-ga liitumisel on Rootsis tugev toetus, kuid näiteks riigipäevas on vastaseid rohkem kui Soome parlamendis. Rootsi allianssi kuulumise vastu on Vasakpartei ja Keskkonnapartei. Kokku on neil 349-kohalises parlamendis 42 esindajat.

Soome ja Rootsi liikmesust ei ole ratifitseerinud alliansi liikmesriikidest Türgi ja Ungari. Mõlemad on teatanud, et kinnitavad esmalt vaid Soome liikmesuse. Rootsi poliitiline juhtkond on aga öelnud, et juulis Vilniuses toimuval NATO tippkohtumisel on lootust ka Rootsil liikmeks saada.

Soomes kiideti NATO-ga liitumine parlamendihääletusel heaks juba kolme nädala eest. President Sauli Niinistö on öelnud, et kinnitab neljapäeval NATO seadused. Niinistö rõhutas eelmisel nädalal oma Türgi-visiidil, et Soome NATO liikmesus ei ole täielik ilma Rootsita.