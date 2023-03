Aprillis oodatakse muudatust sõja senises kulgemisloogikas, sest Ukrainasse on jõudnud oluline kogus aasta alguses lubatud lääne sõjatehnikast ja lõpeb otsustava hulga Ukraina reservväelaste väljaõpetamise aeg, vahendas Briti nädalakiri The Economist.

Möödunud detsembrist alates on Pentagoni ja Euroopa riikide lubatud sõjatehnikast Ukrainasse kohale jõudnud 40 protsenti, kirjutas The Economist. Kogumaksumuses on Ukraina saanud täiendavaid sõjamasinaid ligi 8 miljardi dollari mahus. See on kaks kolmandikku enam kui 2022. aastal Ukrainale antud relvaabi kokku.