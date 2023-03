Moskva: uraaniga laskemoona andmine Kiievile oleks tõsine eskalatsioon

«See on samm edasise eskalatsiooni suunas ning sealjuures väga tõsine samm,» ütles välisminister Sergei Lavrov.

Ta lisas, et sellise laskemoona kasutamine «vähendaks järsult» Ukraina võimet «toota kõrgkvaliteetset, saastumata toitu».

Vene president Vladimir Putin ütles teisipäeval, et Moskva oleks «sunnitud reageerima», kui Suurbritannia sellist laskemoona tarnib.

Minister vastas esmaspäeval, et «me pakume Ukrainale laskemoona, sealhulgas soomust läbistavat laskemoona, mis sisaldab vaesestatud uraani».

Vaesestatud uraan on tuumakütuseks või -relvadeks mõeldud uraani rikastamisprotsessi jääkprodukt. See on umbes 60 protsenti sama radioaktiivne kui looduslik uraan.