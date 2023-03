TikToki tegevjuht annab aru keeldu kaaluvatele USA seadusandjatele

Singapuri päritolu 40-aastane Chew annab vastust esindajatekoja mõjukale energia- ja kaubanduskomisjonile Eesti aja järgi kell 16 ning teda ootab ilmselt ees pikki tunde kestev küsitlus nii vabariiklastelt kui demokraatidelt, kes kardavad, et Hiina võimud võivad kasutada platvormi vajadusel luuramiseks või propaganda edastamiseks.

Hiina firmale ByteDance kuuluv TikTok on meeletu surve all mitmel pool lääneriikides ning nii USA, Euroopa Liidu, Suurbritannia kui Kanada võimud on keelustanud rakenduse kasutamise töötelefonides ja muudes tööseadmetes.