Soome president allkirjastas NATO-ga liitumise eelnõu

«Siin see on,» lausus Niinistö dokumendi allkirjastamise järel, mis sätestab Soome liikmesuse tingimused kaitsealliansis.

Niinistö allkirjaga on Soome kõik sammud NATO liikmeks astumiseks teinud, riigi liikmeks võtmine ootab nüüd veel Türgi ja Ungari heakskiitu.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan teatas möödunud reedel, et Ankara on otsustanud alustada parlamendis Soome NATO-liikmesuse ratifitseerimise protsessi.

1. märtsil andis Soome parlament NATO-ga liitumisele ühehäälse heakskiidu. Niinistö on öelnud, et Soome võiks olla valmis koheselt NATO-ga liituma, kui Türgi ja Ungari heakskiit selleks on saadud. Mõlemad riigid peaksid ratifitseerima Soome liikmesuse lähiajal.