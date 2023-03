Läti plaanib tubakatoodete müügi karmistamist

Sotsiaal- ja töökomisjoni juht Inga Bērziņa on varem öelnud, et suitsetamistoodetega kauplemisest saadav maksuraha ei saa inimeste tervisest ja elust tähtsam olla. Bērziņa hinnangul on eriti oluline hoolitseda laste ja noorte tervise eest, vahendas Läti rahvusringhääling.