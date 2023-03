Kiievi koobaskloostri ülem kutsus munki võimudele mitte alluma

Ukraina õigeusu kirik lõi Vene õigeusu kirikust lahku pärast seda, kui viimase juht patriarh Kirill avaldas toetust Venemaa invasioonile. Ukraina valitsus ei usu aga, et kirik on sidemed Moskvaga täielikult katkestanud ja eelmisel aastal tehti selle hoonetes läbiotsimisi.

«Me ei saa seda teha, milline ka ei oleks ettekääne. Me ütleme täna oma inimestele: teie kohus on kaitsta seda püha paika koos meiega,» lisas ta.

«See tõestab, et mingeid inimõigusi ei ole, ainult vägivald, saatan on saabunud. Me ei viska kive, me ainult palvetame. Aga turvalisust ei saa ma tagada, sest tulevad provokaatorid.»