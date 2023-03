Ametnik: Ungari ei vahistaks Putinit Rahvusvahelise Kriminaalkohtu määrusest hoolimata

Vahistamismäärus ei ole Ungarile õiguslikult siduv, ütles Orbáni kantseleiülem Gergely Gulyás, ehkki Ungari on ICC liige.

Gulyási sõnul ei ole statuuti ametlikult Ungari seadusena kehtestatud, sest see oleks vastuolus põhiseadusega.

Ta lisas, et ICC jurisdiktsiooni ei tunnusta ka USA ega Venemaa.

Budapest on keeldunud vahistamismäärust ennast kommenteerimast, aga Gulyás avaldas arvamust, et see ei ole kõige õnnestunum.