KOHALIK VAADE ⟩ Heitgaase eraldavad sõidukid võivad Amsterdamis peagi saada minevikuks

Esmaspäeva hommik Amsterdami kesklinnas, kell on 8.30. Nagu enamikus Euroopa suurlinnades, ei saa ka siin läbi liiklusummikuteta. Kuid erinevalt Berliinist, Pariisist või Madridist ei passi järjekorras autod, vaid hoopis jalgrattad. Hollandlased on lihtsalt harjunud jalgrattaga sõitma. See on nende kultuuri sisse raiutud ja ka kiireim viis kesklinnas liikumiseks. Isegi peaminister Mark Ruttet on sageli nähtud jalgrattaga teel oma kontorisse Haagis.