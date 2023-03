POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ EL hindas kasahhide ootamatu külmikulembuse kahtlaseks

Külmkapid sisaldavad sõjatehnika tootjaile huvi pakkuvaid kiipe. On suur tõenäosus, et Euroopast Venemaa kaudu Kasahstani läkitatud külmikud «haihtusid» enne sihtriigi piiri ületamist.

Just see on näide põhjusest, miks EL keelas viimatises ehk juba kümnendas Ukraina ründamise eest kehtestatud sanktsioonipaketis ühtaegu nii tsiviilelus kui sõjanduses kasutatavate kaupade transiidi Venemaa kaudu. Skeeme, kuidas idanaaber hoolimata sanktsioonidest neile keelatud lääne kaupu kätte saab, leidub aga siiani.