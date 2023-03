Iisraelis peeti neljapäeval kinni üle saja meeleavaldaja

Meeleavaldajad on peaminister Benjamin Netanyahu konservatiivide ja parempopulistide koalitsiooni poolt läbi surutud seadusereformi vastu, mis suurendaks poliitikute võimu riigi kohtusüsteemi üle.

Protestijate hinnangul seab projekt ohtu Iisraeli demokraatia.

Netanyahu on seni keeldunud projektist taganemast, kuigi tema enda valitsuse kaitseminister ning riigi relva- ja julgeolekujõudude juhtkond on öelnud, et ulatuslikud meeleavaldused ohustavad juba praegu riigi julgeolekut.

Meeleavaldustel on teiste seas osalenud tuhanded reservväelased.

Netanyahu lubas neljapäeval pärast kuudepikkuseid proteste tema valitsuse kavandatavate kohtureformide vastu taastada ühtsuse, et vältida rahva lõhenemist.

Netanyahu ütles televisioonis edastatud pöördumises, et on otsustanud reforme edendada, kuid soovib «taastada ühtsust» ja jõuda lahenduseni, mis on vastuvõetav nii ettepaneku toetajatele ja ka selle kriitikutele.

Netanyahu valitsuse plaani vastu korraldatakse Iisraelis aktiivselt meeleavaldusi. President Isaac Herzog on hoiatanud, et kohtureform võib vallandada kodusõja. Mõned kriitikud väidavad, et Netanyahu püüab reforme läbi suruda kaitsmaks ennast ajal, mil ta on silmitsi korruptsioonisüüdistustega.

USA president Joe Biden teatas pühapäeval Netanyahule, et toetab kompromissi vastuoluliste Iisraeli kohtureformikavade osas.