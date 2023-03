MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Terras: Euroopa Parlamendis on olnud kaitseteemadega tegelemisele suur vastuseis

«Euroopa Liidus ei ole kaitseteema fookuses. Sellest räägitakse rohkem, aga sisulisi muutusi mina näinud ei ole. Ainus asi, kus praegu ka Eesti ettevõtmisel on vedu võetud, on teema, kuidas tekitada ühishankeid,» märkis Terras, tuues välja, et Euroopa Liidul ei ole isegi eraldi volinikku, kes kaitseteemade eest vastutab.

Terras rõhutab, et Euroopa ei saa jääda sõltuvaks ainult Ameerika Ühendriikidest, mis pakub Euroopa sõduritele vajadusel isegi transporditeenust, sest meil endal ei ole transpordilennukeid.

Kuid eriti valusaks peab eurosaadik perspektiivi, et kui Euroopa ei tegele kaitsetööstuse koordineerimise ja arendamisega, jääme me lihtsalt innovatsioonis Ameerikast ja Hiinast, aga pikemas plaanis ka Venemaast maha.

«Me peaksime fokusseeritult investeerima moodsatesse tehnoloogiatesse, nende arendamisse ja leiutamisse, ja selleks, et seda saaks teha ühiselt, on vaja toetust,» märkis Terras.

Samas tõi eurosaadik positiivse poole pealt välja, et Euroopa on olnud Ukraina toetamisel ühtne – ehk isegi mõneti ootamatult.

«See annab lootust, et võib-olla ühel hetkel hakatakse ka kaitse peale üheskoos mõtlema. See on järgmine samm, aga lootus selleks on olemas, kuna tänane käitumine sõja ajal on olnud väga ühtne. Küll ei ole nagu midagi anda, aga üheskoos antakse!» lausus Terras.

«Aga veel ei aduta seda, et oma kaitse peab olema ka kõvadel jalgadel, sest Venemaa on praegu küll väga halvas seisus, aga tema jalgadele tõusmine võtab paar aastat ja siis on meil jälle probleem. Ja me peame selles ajavahemikus oma laod kõik täis ehitama ja Ukrainat toetama. Ja selleks on vaja Euroopa ühiseid otsuseid Euroopa Komisjoni tasemel,» lisas ta.

Muuhulgas tulid saates arutlusele järgmised küsimused:

Kuidas on sõda Ukrainas muutnud Euroopa Liidu tasandil suhtumist Euroopa kaitsesse?

Mida arvata Euroopa Liidu armee loomise ideest ja millist vastukaja see on saanud?

Mida muudaks ühiste kaitsehangete korraldamine ja mida praegu välja pakutud 500 miljoni euro eest üldse saaks?

Millised erimeelsused valitsevad Euroopa riikide seas kaitsevõime tõstmise osas ja kes üldse seda debatti veab?