VIDEO ⟩ Prantsuse meeleavaldajad süütasid Bordeaux' linnavalitsuse hoone

Meeleavaldused said alguse seadusest, millega tõsteti pensioniiga kahe aasta võrra 64. eluaastani. Ametiühingud on kutsunud üles jätkama proteste järgmise teisipäevani, mil riiki väisab Briti kuningas Charles III.

Siseminister Darmanin püüdis kuninga reisi eel valitsust rahustada, öeldes, et turvalisus ei tekita mingeid probleeme ja monarh saab hästi vastu võetud, vahendab AP.

Uudisteagentuur AP teatas, et politseijõud kasutasid pisargaasi ning neid pilluti vastu esemete ja ilutulestikuga.

«Demonstreerimine ja eriarvamuste väljendamine on õigus, kuid vägivald ja alandamine, mille tunnistajaks me täna olime, on vastuvõetamatu. Kogu minu tänu mobiliseeritud politseile ja päästevõimudele,» kirjutas Prantsusmaa peaminister Élisabeth Borne Twitteris.