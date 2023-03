Netanyahu ja Sunaki kohtumist Londonis saadavad protestid

Iisraelis on nädalaid protestitud Netanyahu valitsuse reformide vastu, mis suurendaksid poliitikute võimu kohtute üle ja kriitikute sõnul ohustaksid demokraatiat.

«Tähtis on olla siin, sest võib-olla ühel hektel ei ole neil enam Iisraelis õigust protestida,» ütles Dana Drori, kes oli tulnud meelt avaldama koos kahe väikse tütrega.

«On tõesti raske uskuda, et tuleb diktatuur.»

Netanyahu on seni keeldunud projektist taganemast, kuigi tema enda valitsuse kaitseminister ning riigi relva- ja julgeolekujõudude juhtkond on öelnud, et ulatuslikud meeleavaldused ohustavad juba praegu riigi julgeolekut.