POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Lagarde'i kuulanud ELi liidrid püüdsid finantsturgusid rahustada

Saksa liidukantsler Olaf Scholz kinnitas konkreetselt Deutsche Banki kohta, et toon on kaasajastanud oma töö ja väga tulus pank. «Põhjust muretseda pole,» sõnas ta. Sarnaselt Kallasele kinnitas ka liidukantsler, et ELi ranged reeglid ja regulatsioonid hoiavad tema pangandussüsteemi püsti.

«Kui me pool aastat tagasi kohtusime, siis kõik ennustasid talveks Euroopale majanduslangust. Suurt majanduslangust ei ole tulnud, me siiski oleme positiivsel poolel ja tulevikku vaadates optimistlikud,» märkis Kallas. «Tegelikult on Euroopa majandus päris hästi vastu pidanud sellele kriisile. Euroopas on 3,6 miljonit inimest rohkem tööl kui aastal 2020. See näitab tugevust.»