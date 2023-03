Hispaania võitleb aasta esimese suure maastikupõlenguga

Hoolimata viimaste päevade ebatavaliselt soojast ilmast ütlesid tuletõrjujad, et põleng on iseloomulikum pigem kuumadele suvekuudele kui kevadele.

Tulekahju puhkes neljapäeva keskpäeval Villanueva de Viveris, umbes 90 kilomeetri kaugusel Valenciast ning on sestsaati kontrolli alt väljunud.

«Oleme kahjuks silmitsi aasta esimese suurpõlenguga ja see on hooajaväline,» märkis peaminister Pedro Sánchez visiidil Brüsselisse.

«Sellised põlengud nii aasta alguses on järjekordne tõend kliimahädaolukorrast, millega inimkond silmitsi seisab,» lausus ta.

Seni on kaheksast omavalitsusest evakueeritud kokku 1500 inimest, ütles regionaalvalitsuse kõneisik Aitana Mas, lisades, et tuleroaks on saanud 3000 hektarit.