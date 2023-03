USA kehtestas sanktsioonid Valgevene president Lukašenka lennukile

Valgevenet alates 1994. aastast valitsenud Lukašenka on süvendanud repressioone alates 2020. aasta protestilainest, mis järgnes presidendivalimistele, mille tulemusi Lääs ja Valgevene opositsioon peab võltsituks.

Lukašenkol on ka lähedased suhted Vene presidendi Vladimir Putiniga ja on lubanud tal paigutada oma riiki vägesid ja relvastust, et toetada sõda Ukraina vastu.