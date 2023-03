Euroopa Nõukogu taunis Prantsuse politsei ülemäärast jõukasutust

«Toimunud on vägivaldseid intsidente, sealhulgas mõned, mis on suunatud korrakaitsejõudude vastu,» ütles inimõigusvolinik Dunja Mijatović.

«Kuid mõnede meeleavaldajate juhuslikud vägivallaaktid või muud taunitavad teod, mida protesti käigus sooritavad teised isikud, ei saa õigustada riigitoimijate liigset jõukasutust. Samuti ei piisa neist tegudest, et võtta rahumeelsetelt protestijatelt kogunemisvabadus,» lausus ta.

Tema sõnul on võimude ülesanne lubada vabaduste tegelikku praktiseerimist rahumeelsete meeleavaldajate ja selliste ajakirjanike kaitsmise kaudu, kes kajastavad politseivägivalla ja marssidel vägivaldseks muutuvate isikute vastu korraldatavaid meeleavaldusi.

Inimõiguslased, kohtunikud ja vasakpoolsed poliitikud on viimastel päevadel väljendanud pahameelt juhuslike kinnipidamiste ja politsei toorutsemise üle pensionireformi meeleavalduste käigus.

Rahva viha on jõudnud haripunkti, kuna president Emmanuel Macroni valitsus kasutas eelmisel nädalal pingeid tekitanud reformi läbisurumiseks vastuolulist täidesaatva võimu määrust, minnes seeläbi mööda eelnõu üle hääletamisest parlamendis.

Politsei on võtnud kinni sadu inimesi, kui igapäevaselt aetakse laiali meeleavaldusi nii Pariisis kui mujal Prantsusmaal. Inimõiguslased ütlevad, et politsei on vabastanud enamiku inimestest neile süüdistusi esitamata.