Rwanda: Rusesabagina vabastamise taga on soov taaskäivitada suhted USA-ga

«See on jagatud soovi tulemus, taaselustada USA-Rwanda suhted,» ütles Kagame pressisekretär Stephanie Nyombayire Twitteris.

Rusesabagina juhtum on olnud pikka aega tüliõun Washingtoni ja Kigali vahel. Mullu ütles Kagame, et USA ei suuda teda «türanniseerida» ja Rusesabagina vabastamist nõuda.

USA on öelnud, et Rusesabagina, kel on nii USA roheline kaart ehk alaline elamis- ja töötamisluba ning ka Belgia kodakondsus, oli «ebaõiglaselt kinni peetud» kui lennuk, mis viis teda 2020. aasta augustis Burundisse suunati Rwandasse.