Biden: Hiina ei ole veel tarninud relvi Venemaale

«Ma olen kuulnud nüüdseks viimased kolm kuud, et Hiina kavatseb anda märkimisväärseid relvi Venemaale. Nad ei ole seda veel teinud. Ei tähenda, et nad ei anna, ent nad ei ole seda veel teinud,» sõnas USA riigipea.

Biden viitas ühtlasi, et teated kahe riigi heast läbisaamisest on tõenäoliselt «liialdatud».

Samavõrra rõhutas Biden, et lääneriikide demokraatiate vahelised sidemed on tugevad ning kui midagi on juhtunud, siis hoopis Lääs on märkimisväärselt rohkem «ühendatud».