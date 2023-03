NELI TEOORIAT ⟩ Kes lasi Nord Streami torujuhtmed õhku?

Nord Streamiga toimunu uurimine on tõeline õudusunenägu, sest mõned päevad enne intsidenti toimusid Läänemerel Poola, Balti riikide ja Venemaa mereväeõppused, leidis The Times. Paar kuud enne torujuhtme plahvatusi toimus samas piirkonnas mastaapne rahvusvaheline NATO õppus Baltops 22.

Lisaks uurivad plahvatusi teineteisest sõltumatult nii Rootsi, Taani kui ka Saksamaa võimud. Pole mingit selgust, millal uurimistega lõpule jõutakse. Uurimisandmetes on küll kinnitatud, et plahvatused olid tahtlikud, ent mida rohkem erinevaid detaile sündmuse kohta lekib või levib seda kummalisem kõik tundub, leidis The Times.