UKRAINA PÄEVIK 25.03: Bahmuti piirkonna olukord on hakanud stabiliseeruma, kuigi lahingud on seal jätkuvalt rasked. Stabiliseerumine tähendab seda, et ukraina kaitsjatel õnnestub tekitada vene okupantidele nii suuri kaotusi, et nende rünnakupotentsiaal on hakanud langema. Vene okupantide peamiseks huvipunktiks on hakanud kujunema Avdiivka ümbrus Donetski lähistel.