IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Okupandid ei saavutanud edu üheski suunas – rünnakute intensiivsus on mitmekordselt väiksem

UKRAINA PÄEVIK 26.03: töönädalat võib alustada tõdemusega, et hoolimata jätkuvatest ponnistustest ei õnnestu Vene okupantidel saavutada taktikalist edenemist üheski kolmest operatiivsuunast. Bahmuti rünnakute intensiivsus on mitmendat päeva maas ning Avdijivka piirkonnas on ukrainlastel õnnestunud okupante olulises lõigus tagasi suruda.