Mürskude asemel kassivideod ⟩ TikToki andmekeskuse tõttu ei saa Norra laskemoonatootja tehast laiendada

Norra riigi ja Soome kaitsetööstusettevõtte Patria kaasomandis olev ettevõte Nordic Ammunition Company (Nammo) teatas, et nende Kesk-Norras Raufossis asuva tehase laiendamiseks pole piisavalt vaba elektrienergiat.

Põhjuseks on sotsiaalmeediaplatvorm TikTok, mis ehitab sel aastal piirkonda kolm andmekeskust, millele on võimalik 2025. aastaks lisada veel kaks Hamarisse, 25 kilomeetri kaugusele Raufossist ida pool. Sotsiaalmeediaplatvorm, mille andmekeskused kasutavad suurel hulgal elektrit, on kohaliku elektrienergiaettevõtte peamine klient.