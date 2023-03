ÜRO: Ukrainas võib olla mineeritud 180 000 ruutkilomeetrit

«Need on šokeerivad arvud. Umbes 30 protsenti Ukraina alast vajab puhastamist. Riigist võib saastunud olla üle 180 000 ruutkilomeetri. See on Šveitsist 4,5 korda suurem ala. Arvatakse, et ohus on rohkem kui kümme miljonit ukrainlast. Ukrainast on saanud üks maailma suurimaid miinivälju,» ütles Okai usutluses Interfaxile.