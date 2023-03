SELG VASTU SEINA ⟩ Netanyahu riigist ülerullimisele tõmmati pidur: kohtureform lükkub edasi

Otsus eelnõu peatada lükkab küsimuse mitu nädalat edasi ja pole selge, kas see lõpetab riigis toimunud ulatuslikud meeleavaldused.

Plaanitav kohtureform võimaldaks Iisraeli parlamendil lihthäälteenamusega kohtuotsuseid tühistada ja annaks poliitikutele otsustava sõnaõiguse kohtunike ametisse nimetamisel. Samuti on rõhutatud, et see võib aidata Netanyahul vältida süüdimõistmist talle endale esitatud korruptsiooniprotsessis.