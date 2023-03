SELG VASTU SEINA ⟩ Netanyahu riigist ülerullumisele tõmmati pidur: kohtureform lükkub edasi

«Ma ei taha rahvast pooleks rebida - kui me väldime dialoogi abil vendade vahelist sõda, siis peaministrina võtan selleks dialoogiks jaoks aja maha,» sõnas Netanyahu eile.

Otsus eelnõud viivitada lükkab küsimuse mitu nädalat edasi ja pole selge, kas see lõpetab riigis toimunud ulatuslikud meeleavaldused.

Plaanitav kohtureform võimaldaks Iisraeli parlamendil lihthäälteenamusega kohtuotsuseid tühistada ja annaks poliitikutele otsustava sõnaõiguse kohtunike ametisse nimetamisel. Samuti on rõhutatud, et see samm võib aidata Netanyahul vältida süüdimõistmist talle endale esitatud korruptsiooniprotsessis.