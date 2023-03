Läti kevadet varjutab kümnendi kõrgeima tulvavee hoiatus

Lätis võib veetase Daugavas tõusta mitu meetrit. Oodata on suurimat üleujutus alates 2013. aasta aprillist, kuid Jēkabpilsi lähedal ei tõuse veetase nii kõrgele kui jaanuari üleujutuse ajal.

Läti meteoroloogiakeskuse andmetel ujutab vesi juba Daugava lammi. Viimase kahe nädala jooksul on veetase Läti-Valgevene piiri lähedal Daugavas tõusnud 5,5 meetrit, Daugavpilsi lähedal neli meetrit ja Jēkabpilsi lähedal kaks meetrit.

Sel nädalal on oodata lund, järgmisel tugevaid sademeid, mistõttu Daugavas veetase jõuab tippu aprilli keskpaigas või teises pooles. Kui sademeid on väga palju, võib vesi Daugavas sel kevadel tõusta kõrgemale kui 2013. aasta üleujutuse ajal.

As Augstsprieguma tīkls teatab, et Daugava hüdroelektrijaamad töötavad juba peaaegu maksimaalse võimsusega, tootes elektrit oluliselt rohkem, kui Läti tarbib. Eeldatavasti jätkub selline olukord kogu aprillikuu ning selle aasta algupoolel on Lätis toodetud elektri kogus ajaloo suurimaid.