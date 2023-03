«Selle aasta lõpp ja järgmise aasta algus on India-Hiina suhetes väga raske aeg, mis võib lõppeda sõjaga. Samas ma pole mitte kunagi uskunud, et USA ja Hiina vahel tekib relvakonflikt Taiwani pärast. See pole võimalik, sest tegemist on kahe sõjalise superjõuga ja Hiina on piisavalt tugev USA-le väljakutset esitama, mistõttu nendevahelisest sõjast ei võidaks keegi,» ütles raamatu «Viimane sõda» autor, India sõjaväge ja kaitseküsimusi uurinud Pravin Shawney.